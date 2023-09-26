Оккупанты покидают места постоянного расположения в Крыму из-за страха перед ударами ВСУ - «Атеш»

В частности, по данным движения, командование Нахимовского военного училища в Севастополе выселяет курсантов из казарм на ночное время и ищет места по всем хостелам и гостиницам.

«Подобное происходит во многих воинских частях. Но им не спрятаться, ведь у нас глаза и уши по всему полуострову. Оккупанты либо убегут, либо будут уничтожены», - предупредили в «Атеш».

Джерело: https://t.me/u_now/113348

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