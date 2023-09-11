Оккупанты раскрыли свои позиции, пока пытались сбить украинский флаг над временно оккупированным Донецком

«россияне пытались его сбить. У нас был один перехват, где русские военные между собой общались и ругали друг друга. Когда флаг летел из Авдеевки в Донецк, они пытались его сбить из всех имеющихся средств.

Они разоблачили все свои огневые позиции. И вчера 10 бригада очень плодотворно поработала», - рассказал начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

Джерело: https://t.me/u_now/111707

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