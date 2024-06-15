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Сегодня 10:05
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Оккупанты уже не копают

Оккупанты уже не копают

Сегодня много фото и видео с уничтоженной российской инженерной техникой в пограничной полосе в Харьковской области, которую оккупантам удалось занять (1, (https://t.me/mag_vodogray/8907) 2, (https://t.me/ua_42nd_ombr/345) 3). (https://t.me/legionoffreedom/1257)

Также если вы обращаете внимание на графу "Инженерная техника" в сводках потерь Эндрю Перпетюа, то заметите, что в период с 1 по 10 июня россия потеряла 16 единиц, когда за весь май было 24.

Вот что пишет украинский военный "Говорять Снайпер":

"Насчёт того, что копать вблизи к фронту нереально. (Оккупанты) уже тоже не копают. Парни перех#ярили всю их технику FPVшками. Большая оборонная линия завершена".

Это всё к тому, что выстраивать оборонные укрепления непосредственно на ЛБС действительно очень тяжело. И возможно только в том случае, если вы готовы отправлять смертников на экскаваторах под удары FPV и артиллерии. Именно это сейчас делает российское командование.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/15272

Новости портала «Весь Харьков»

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