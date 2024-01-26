Окупанти почали використовувати хімічну зброю, яка вбиває за 5 хвилин

В руках Андрія Рудика, представника Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки ГШ ЗСУ, граната РГ-Во.

Вона містить хлорацетофенон.

«Граната містить хлорацетофенон - речовину задушливої дії, заборонену Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів», - сказав Рудик.

Гранату знайшли на позиціях в грудні вже у відпрацьованому вигляді. Боєприпас досліджували представники КНДІСЕ і виявили там сліди високотоксичної речовини.

Показово, що з ініціативою заборонити цю речовину у використанні в боєприпасах виступив радянський союз в 1969 році, і сучасна росія визнала, що є правонаступницею цих міжнародних документів.

Навіть з точки зору власного законодавства російські військові є воєнними злочинцями.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/47174

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