Окупанти вдарили по машинах гуманітарної місії Червоного Хреста на Донеччині

Троє працівників загинули, ще двоє поранені, — президент Зеленський.

"У цій війні все абсолютно очевидно: росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі.

Світ повинен реагувати жорстко й принципово. Не можна залишатися байдужим — і країнам, і міжнародним організаціям.

Тільки разом світ може змусити росію припинити цей терор і змусити москву шукати миру", — зауважив Зеленський.

Джерело: https://t.me/znua_live/166601

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