Сегодня 08:44
Просмотров: 49
Окупанти вдарили по машинах гуманітарної місії Червоного Хреста на Донеччині
Троє працівників загинули, ще двоє поранені, — президент Зеленський.
"У цій війні все абсолютно очевидно: росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі.
Світ повинен реагувати жорстко й принципово. Не можна залишатися байдужим — і країнам, і міжнародним організаціям.
Тільки разом світ може змусити росію припинити цей терор і змусити москву шукати миру", — зауважив Зеленський.
Джерело: https://t.me/znua_live/166601