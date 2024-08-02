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Окупанти відкрили залізницю в Маріуполі

Окупанти відкрили залізницю в Маріуполі

Таким чином загарбники подолали залежність від Кримського мосту для забезпечення свого угруповання на півдні України — радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"росіяни досі не запустили вантажний потяг, але точно вони запустять, принаймні технічно все готово.

Коли це станеться, це вирішить для росіян питання логістики дуже кардинально, особливо з огляду на Курахове і Волноваху — це мінус майже 300 км шляху.

Вони будуть економити від доби до тижня, це фактично логістичний прорив", — сказав Андрющенко в етері телемарафону.

Джерело: https://t.me/znua_live/160137

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