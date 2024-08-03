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Окупанти знищили унікальне мозаїчне пано на вокзалі Маріуполя

Окупанти знищили унікальне мозаїчне пано на вокзалі Маріуполя

росіяни відкрили залізничний вокзал в окупованому Маріуполі й демонтували мозаїку "Металурги" із зали очікування на другому поверсі. Панно місцевих художників-монументалістів Валентина Константінова та Леля Кузьминкова повністю знищене.

Велику мозаїку на честь маріупольських робітників під назвою "Металурги" створили у 1974 році. Понад сорок років воно прикрашало залу головного залізничного вокзалу й стало однією з "візитівок" міста. У 2019 році мозаїка експонувалася у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

Окупанти знищили унікальне мозаїчне пано на вокзалі Маріуполя

Окупанти знищили унікальне мозаїчне пано на вокзалі Маріуполя

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/48612

Новости портала «Весь Харьков»

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