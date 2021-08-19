Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня
За добу 17 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 447 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 38).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 677 осіб;
◾ летальних випадків – 40;
◾ одужало – 712 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 27 053 особи,
◾ методом ІФА – 9 171 особу,
◾ експрес-тестами – 24 430 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 268 666 осіб;
◾ одужало – 2 198 220 осіб;
◾ летальних випадків – 53 336;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 726 235.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
В Харьковской области за сутки от последствий COVID-19 скончались 5 пациентов
Диагноз лабораторно подтвердили у 89 жителей Харькова и области, 62 пациента выздоровели.
По данным пресс-центра Министерства здравоохранения Украины, в Харьковской области за сутки лабораторно подтвердили 89 новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 5 человек скончались от последствий, вызванных COVID-19. 62 пациента выздоровели.
Напомним, что за сутки 16 августа на Харьковщине от коронавируса скончались 4 человека.
Новости портала «Весь Харьков»