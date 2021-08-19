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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Інформація оновлюється біля 9 ранку кожного дня

За добу 17 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 447 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 104, медпрацівників – 38).

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 677 осіб;
◾ летальних випадків – 40;
◾ одужало – 712 осіб.

За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 27 053 особи,
◾ методом ІФА – 9 171 особу,
◾ експрес-тестами – 24 430 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 268 666 осіб;
◾ одужало – 2 198 220 осіб;
◾ летальних випадків – 53 336;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 726 235.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

В Харьковской области за сутки от последствий COVID-19 скончались 5 пациентов

Диагноз лабораторно подтвердили у 89 жителей Харькова и области, 62 пациента выздоровели.

По данным пресс-центра Министерства здравоохранения Украины, в Харьковской области за сутки лабораторно подтвердили 89 новых случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, 5 человек скончались от последствий, вызванных COVID-19. 62 пациента выздоровели.

Напомним, что за сутки 16 августа на Харьковщине от коронавируса скончались 4 человека.

Новости портала «Весь Харьков»

 

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