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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)За добу 14 лютого в Україні:
◾ зафіксовано 29 724 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 2 393, медпрацівників – 884);
◾ 59 170 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 17 244 людини, другу дозу – 27 362 людини, додаткову дозу отримали 457 людей, бустерну дозу – 14 107 людей.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 889 осіб;
◾ летальних випадків – 305;
◾ одужало – 23 235 осіб.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 4 572 417 осіб;
◾ одужало – 3 811 630 осіб;
◾ летальних випадків – 103 255;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 19 113 493.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 594 938 людей, з них отримали першу дозу – 15 594 936 людей, отримали дві дози – 14 985 576 людей, отримали додаткову дозу – 24 205 людей, бустерну дозу – 581 349 людей. Загалом проведено 31 186 066 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

СOVID-19 на Харьковщине: скончались 9 пациентов, заболели 1354

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6743 пациента.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 15 февраля, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 1354 человек.

Скончались 9 пациентов. Выздоровели 644 человека.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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