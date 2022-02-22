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Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

 

За добу 20 лютого в Україні:
◾ зафіксовано 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 254, медпрацівників – 151);
◾ 17 172 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, бустерну дозу – 4 360 людей.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 886 осіб;
◾ летальних випадків – 127;
◾ одужало – 13 904 особи.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 4 734 333 особи;
◾ одужало – 3 952 363 особи;
◾ летальних випадків – 104 645;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 19 390 438.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу – 15 680 361 людина, отримали дві дози – 15 121 999 людей, отримали додаткову дозу – 26 510 людей, бустерну дозу – 668 508 людей. Загалом проведено 31 497 378 щеплень.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)

СOVID-19 на Харьковщине: скончались 7 пациентов, заболели 911

За время эпидемии в области от СOVID-19 умерли 6823 пациента.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 21 февраля, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 911 человек.

Скончались 7 пациентов. Выздоровели 984 человека.

Источники: moz.gov.ua, objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

 

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