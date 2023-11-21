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Оперативна інформація станом на 06.00 21 листопада 2023 року щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 06.00 21 листопада 2023 року щодо російського вторгнення

Слава Україні! Розпочалася шістсот тридцять шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних, 10 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету «Іскандер-К» та 11 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету “Іскандер-К” та 10 ударних БпЛА. Руйнувань та пошкоджень зазнали Центральна міська лікарня в місті Селидово Донецької області, будівля шахти “Котляревська” та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 10 атак.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 20 атак противника в районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Південного Донецької області. Також, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито

12 атак.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 2 атаки.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії поблизу Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили склад боєприпасів противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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