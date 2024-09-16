Оперативна інформація станом на 08.00 16.09.2024 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалась дев’ятсот тридцять шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 77 авіаударів, зокрема, скинув 117 КАБ. Крім цього, здійснив 3888 обстрілів, з них 114 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Білопілля, Юнаківка, Басівка, Воронівка, Нова Слобода, Степне, Володине, Єліне, Річки, Харків, Руська Лозова, Куп’янськ, Петропавлівка, Ківшарівка, Твердохлібове, Дронівка, Сіверськ, Миколаївка, Переїзне, Часів Яр, Торецьк, Катеринівка, Олександропіль, Костянтинівка, Вугледар, Богоявленка, Покровськ, Урожайне, Павлівка, Новодонецьке та Козацьке.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників.

На Харківському напрямку ворог намагався один раз штурмувати в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала ударів КАБами по житлових районах та цивільній інфраструктурі міста Харків і населеного пункту Руська Лозова.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки. По громадах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка та Переїзне активно працювала ворожа авіація.

На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази у районах Ступочок та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 16 атак неподалік Дружби, Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Новогродівка, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївки. Окрім того ворог атакував у бік Українська, Долинівки, Катеринівки, Селідового та Желанного Другого.

На Времівському напрямку противник здійснив 10 штурмів наших позицій в районах Водяного, Катеринівки, Солодкого та Макарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували у бік Новодарівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися витіснити з позицій наші підрозділи вісім разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, одну РСЗВ, 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 28 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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