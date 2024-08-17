Оперативна інформація станом на 08.00 17.08.2024 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалась дев’ятсот шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 132 бойових зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах сім ракетних ударів із застосуванням дев’яти ракет, а також 70 авіаударів, зокрема, скинув 94 КАБи. Крім того, здійснив 4698 обстрілів, з них 109 - із реактивних систем залпового вогню.

Російський агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Степок, Миропілля, Мала Рибиця, Кияниця, Краснопілля, Липці, Куп’янськ-Вузловий, Осинове, Дружелюбівка, Серебрянка, Сіверськ, Часів Яр, Дачне, Торецьк, Нью-Йорк, Олександропіль, Промінь, Шевченкове Перше, Гродівка, Михайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Новодонецьке, Нескучне та Одрадокам’янка.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, двох артилерійських системаз, двох засобах ППО та трьох інших важливих об’єктах окупантів.

На Харківському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу добігла дванадцяти. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глушківки, Кругляківки та Андріївки. Також агресор двічі атакував у бік Лозової.

На Лиманському напрямку ворог здійснив вісім штурмів неподалік Невського, Макіївки, Торського та Діброви.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 10 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази в районах Григорівки і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 13 атак неподалік Білої Гори, Північного, Залізного, Неліпівки, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 атаку в районах п’ятнадцяти різних населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Новожеланного, Гродівки та у бік Зеленого Поля. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 17 атак біля Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки та Олександрівки.

На Времівському напрямку противник здійснив одну атаку в бік Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів три невдалих штурми. Крім того, завдав авіаудару по району Одрадокам’янки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність.

Триває операція в Курській області - наші воїни успішно просуваються вперед. Російські військовослужбовці, обираючи життя, продовжують здаватися у полон.

Загалом, по всій лінії бойового зіткнення, українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 12 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 55 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 65 автомобілів та 15 одиниць спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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