Оперативна інформація станом на 08.00 19.07.2024 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалась вісімсот сімдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 130 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари чотирма ракетами, 73 авіаційних удари, застосувавши, зокрема, 101 КАБ. Крім цього, здійснив 4675 обстрілів, 139 з них - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори, Стариця, Синьківка, Глушківка, Петропавлівка, Новоосинове Харківської області; Сіверськ, Лиман, Тимофіївка, Воздвиженка, Вовче, Костянтинівка, Єлізаветівка, Берестки, Константинопіль, Новоселівка Перша, Часів Яр, Північне, Торецьк, Олександропіль, Шевченко, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області; П’ятихатки на Запоріжжі.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по скупченнях військової техніки і живої сили противника, уразили два пункти управління, два засоби ППО, чотири радіолокаційних станції і станції РЕБ противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 19 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем, один засіб ППО, 42 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, 76 одиниць автомобільної техніки.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 12 бойових зіткнень. Всі - в районах Глибокого та Вовчанська. Окупанти активно задіювали для ударів бомбардувальну авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак за минулу добу складає 11. Сили оборони відбили усі штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Берестового.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 14 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили п’ять штурмових дій. Ворог намагався просунутись уперед поблизу Переїзного, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру.

Загарбники вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом, ворог 20 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Північного, Торецька та Нью-Йорка. Завдавав авіаударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 27 штурмів і атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Красногорівки та Парасковіївки, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбулось шість бойових зіткнень в районах Малої Токмачки і Новоандріївки, противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три штурми агресора відбито українськими воїнами.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пунктів з території рф, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність України.

Майже вздовж всієї лінії зіткнення тривають бої. Українські воїни стримують ворожі атаки. Виснажуючи сили противника, працюють наші артилерія, розвідка, авіація та безпілотні системи.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Боротьба триває!

Разом переможемо!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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