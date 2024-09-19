Оперативна інформація станом на 08.00 19.09.2024 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалась дев’ятсот тридцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням п’яти ракет, а також 79 авіаударів, зокрема, скинув 127 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4580 обстрілів, з них 154 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження більше 1450 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Яструбине, Павлівка, Малушине, Графське, Бондарівщина, Соснівка, Іскрівщина, Ободи, Костянтинівка, Семенівка, Білопілля, Хомине, Битиця, Петропавлівка, Осинове, Ківшаріка, Кругляківка, Новоплатонівка, Часів Яр, Дружківка, Малинівка, Щербинівка, Іванопілля, Дружба, Торецьк, Олександрополь, Мирноград, Кринична Промінь, Старі Терни, Богоявленка, Новодарівка, Новоукраїнка, Роздольне, П’ятихатки, Жереб’янки, Степногірськ, Юльївка та Одрадокам’янка.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки загарбників та один інший важливий об’єкт.

На Харківському напрямку ворог намагався двічі штурмувати в районах населених пунктів Вовчанськ і Тихе. Також по житлових районах та цивільній інфраструктурі Вовчанська авіація противника завдала ударів КАБами. Крім цього, окупанти атакували керованими авіаційними бомбами та балістичними ракетами місто Харків, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дачного, Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Українська, Дального, та Желанного Першого.

На Времівському напрямку противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Катеринівки, Богоявленки, Солодкого та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки.

Також п’ять разів ворог безуспішно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали дев’ятнадцять авіударів тридцятьма дев’ятьма КАБми по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1130 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, одну РСЗВ, 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 55 автомобілів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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