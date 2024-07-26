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Оперативна інформація станом на 08.00 26.07.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 08.00 26.07.2024 щодо російського вторгнення

Слава Україні!

Розпочалась вісімсот вісімдесят четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог був активним на Курахівському напрямку.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 90 авіаударів, скинувши 151 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4900 обстрілів, з них 104 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, у районах населених пунктів Дронівка, Ямпіль, Сіверськ, Торецьк, Костянтинівка, Курдюмівка, Бересток, Скучне, Новоселівка Перша, Межове, Олександропіль, Гродівка, Іванівка, Желанне, Іллінка, Михайлівка, Катеринівка, Водяне, Велика Новосілка, Рівнопіль та Благодатне Донецької області; Мала Токмачка, Кам’янське і Лобкове Запорізької області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили три засоби ППО, артилерійський засіб та гармату.

На Харківському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого, Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень поблизу Стельмахівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Синьківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів неподалік Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Миколаївки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів в районах Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Григорівки та Майського.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 43 штурмові дії в районах населених пунктів Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка, Веселе, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Новожеланне, Яснобродівка, Прогрес та Калинове. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоселівки Першої та Воздвиженки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку російські війська здійснили 14 штурмів біля Великої Новосілки, Водяного, Костянтинівки та Роздольного.

На Оріхівському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Малої Токмачки, Юрківки, Щербаків та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку усі атаки росіян також не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів на лівобережжі Дніпра.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 11 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки ворога.

Приєднуйтесь до лав ЗСУ!

Наша сила у єдності! Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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