Оперативна інформація станом на 13.00 13.06.2024 щодо російського вторгнення

З початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на Курахівському, Покровському та Краматорському напрямках. Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 41. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові та наступальні дії загарбників, знищують піхоту і техніку.

Продовжує потерпати від артилерійських обстрілів з території російської федерації прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Так, з напрямків Пороз (рф) та Мощеноє (рф) завдано удару по Порозку, з Гуєво (рф) по Миропіллю, з Хоромного (рф) по Єліному.

Разом з тим, російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, зі сторони Бєлгорода агресор завдав трьох ударів трьома КАБами по Вовчанську та інших населених пунктах Вовчанської громади.

На Куп’янському напрямку ворог пробує нав’язати ініціативу поблизу Синьківки, Петропавлівки, Стельмахівки та Берестового. Одну атаку українські воїни успішно відбили, ще три боєзіткнення – тривають. Водночас, окупанти вдарили двома КАБами по Куп’янську, ще три керовані авіаційні бомби російський агресор запустив по Іванівці.

На Лиманському напрямку триває бій неподалік Греківки.

Сім разів від початку доби загарбники атакували на Краматорському напрямку. Українські захисники успішно відбили п’ять штурмових дій противника. Наразі тривають боєзіткнення поблизу Нового та Андріївки.

Не полишає наміру противник протиснути нашу оборону на Покровському напрямку. Бої тривають в районах Новоолександрівки, Калинового та Новоселівки Першої. На даний час наші оборонці відбили тут шість ворожих атак, ще дві - тривають .

Гаряче сьогодні на Курахівському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони відбили на даній ділянці чотири штурмові дії ворога. Ще сім боєзіткнень тривають поблизу Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки.

На Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра, агресор намагався тричі безуспішно атакувати наші позиції поблизу Кринок. Вондочас, окупанти завдали трьох ударів вісьмома КАБами в районах населених пунктів Ольгівка, Червоний Яр, Миколаївка та Берислав.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Нищимо ворога вправно та звитяжно! Переможемо разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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