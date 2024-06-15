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Оперативна інформація станом на 13.00 15.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 13.00 15.06.2024 щодо російського вторгнення

Найбільша активність ворога з початку доби спостерігається на Покровському напрямку. Там відбулася майже третина від усіх боєзіткнень за сьогодні. На даний час загальна кількість ворожих атак на лінії фронту досягла 44.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації потерпають прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей. З початку доби підступних артилерійських ударів терористів зазнали: Біловоди – з напрямку Внєзапного (рф), Грабовське – зі сторони Старосєлья (рф), Михальчина Слобода – з Гузовки (рф).

Також агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. З боку Бєлгорода (рф) ворог завдав удару двома КАБами у напрямку Синельникового. В районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ тривають бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку тривають сім ворожих штурмових дій в районах Петропавлівського, Андрїївки, Греківки та Невського.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районі Макіївки, де наразі ведеться бій.

Також, окупанти проявляють активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Часового Яру. Триває два боєзіткнення.

Найактивніше ворог намагається штурмувати сьогодні на Покровському напрямку. Сім атак - відбито, вісім - іще тривають. Бої точаться в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Новоселівки Першої.

На Курахівському напрямку кількість спроб агресора покращити своє тактичне становище збільшилась до шести. Всі - невдалі.

На Времівському напрямку за сьогодні відбито сім атак ворога, зокрема, в районах Старомайорського, Солодкого та Урожайного.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України, ставайте до лав захисників! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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