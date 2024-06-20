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Оперативна інформація станом на 13.00 20.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 13.00 20.06.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби кількість бойових зіткнень вже зросла до 58. На цей час половина із них тривають майже вздовж всієї лінії фронту. Найбільшу активність окупанти проявляють на Покровському та Краматорському напрямках. Сили оборони стримують ворожі атаки.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації продовжує потерпати прикордоння Чернігівської та Сумської областей. З початку доби, з артилерії, ворог бив, зокрема, з напрямків Забрами (рф), Тьоткіного (рф) та Черноземного городка (рф).

Також російський агресор зі своєї території продовжує бомбардувати Харківщину. З напрямку Бєлгорода (рф) ворог завдав двох ударів з використанням чотирьох КАБів по Липцях і Нескучному та скинув дві авіабомби на Вовчанськ. В районі села Тихе, що неподалік цього міста, відбито одну ворожу атаку.

На Куп’янському напрямку на цей час тривають сім бойових зіткнень в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки та Піщаного. Дві штурмові дії ворога вже відбито.

На Лиманському напрямку наші захисники жорстко зупинили ворога в районі Невського. Біля Сергіївки окупанти продовжують атакувати.

На Краматорському напрямку ворог концентрує зусилля неподалік Калинівки та Часового Яру. Сім спроб потіснити наші підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі. Шість боєзіткнень тривають поблизу Кліщіївки, Нового, Торецька та Іванівського.

На Покровському напрямку агресор підтримує високу інтенсивність штурмових дій. Від початку доби окупанти вже 19 разів намагалися покращити тактичне положення в районах Новоолександрівки, Олександрополя, Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоселівки Першої. 11 ворожих атак українські воїни успішно відбили, вісім - ще тривають. Найбільш активний ворог біля Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили вже вісім наступальних дій російських військ. Поблизу Красногорівки та Паросковіївки три боєзіткнення ще продовжуються.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Наші воїни напоготові, щоб зламати наступальні плани ворога.

Тримаємо стрій! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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