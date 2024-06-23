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Оперативна інформація станом на 13.00 23.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 13.00 23.06.2024 щодо російського вторгнення

Від початку дня ворог нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Концентрує свої зусилля на Покровському напрямку. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 71.

Прикордоння Сумської та Чернігівської областей знову зазнає підступних артилерійських обстрілів з території російської федерації - постраждали райони населених пунктів Блешня, Павлівка, Велика Писарівка, Ходине та Юнаківка.

За сьогодні противник чотири рази атакував на Харківському напрямку. Всі спроби – в районі Вовчанська. Два ворожих штурми підрозділами Сил оборони відбито. Ще два – продовжуються. Дуже активна авіація окупантів, зі сторони Бєлгорода (рф) російські терористи скинули 29 КАБів по позиціях наших військ та населених пунктах. Бомбардуванню піддано Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські хутори та Липці. У район останнього загарбники скинули аж 23 керовані авіабомби.

На Куп’янському напрямку тривають чотири боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового. Дві атаки російських військ, у районах Піщаного і Синьківки, наші захисники відбили. Ворог завдав удару некерованими авіаракетами неподалік Табаївки.

На Лиманському напрямку противник провів п’ять спроб просунутись вперед поблизу Копанок, Макіївки та у Серебрянському лісі. На цей час триває бій у двох локаціях.

На Торецькому напрямку російський агресор не полишає спроб потіснити наших оборонців із займаних позицій у бік Торецька та Нью-Йорка. Продовжуються три боєзіткнення. Окупанти підтримують свої дії ударами авіації – скинули три авіабомби.

З початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на Покровському напрямку – майже половина від загальної кількості бойових зіткнень на фронті відбулась саме тут. Сьогодні російські окупаційні війська 31 раз атакували позиції українських воїнів. Головні зусилля ворог прикладає у районах Новоолександрівки, Сокола та Карлівки. Також намагається покращити своє тактичне положення ще біля шести населених пунктів. На даний час українські воїни відбили 13 ворожих атак, ще 18 - тривають.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Вірте у наших воїнів, доєднуйтесь до Сили оборони! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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