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Оперативна інформація станом на 13.00 24.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 13.00 24.06.2024 щодо російського вторгнення

Найбільша активність ворога з початку доби спостерігається на Сіверському та Покровському напрямках. На даний час загальна кількість ворожих атак на лінії фронту досягла 81.

Агресор застосовує авіацію, бомбардує КАБами з території рф. Зокрема, на Харківському напрямку, завдано авіаударів по Вовчанську, Графському, Тихому, Терновій, Липцях, Зеленому та Охрімівці. Крім того, на цьому напрямку з початку доби відбито шість атак противника.

На Куп’янському напрямку тривають три штурмові дії в районі Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наразі ведуться два боєзіткнення в районі Невського. Всього за сьогодні окупанти намагалися просунутися на напрямку 10 разів.

Чотири атаки тривають на Сіверському напрямку. Активно загарбники діють поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. З початку доби ворог намагався покращити своє тактичне положення вже 20 разів.

На Торецькому напрямку агресор атакує в районах Південного та Північного. Всього спроб покращити положення – чотири.

Найактивніше ворог намагається штурмувати сьогодні на Покровському напрямку. 11 атак - відбито, 14 - ще тривають. Бої точаться в районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Командування Збройних Сил України вживає всіх необхідних заходів для стримування наступу противника та стабілізації обстановки.

Підтримуйте Збройні Сили України, ставайте до лав захисників! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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