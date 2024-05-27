Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:17
Просмотров: 57

Оперативна інформація станом на 13.00 27.05.2024 щодо російського вторгнення.

Оперативна інформація станом на 13.00 27.05.2024 щодо російського вторгнення.

Найбільша кількість бойових зіткнень сьогодні відбувається на Покровському напрямку. Сили оборони стримують натиск російських загарбників та на окремих ділянках проводять активні заходи.

На Харківському напрямку агресор і надалі спрямовує штурмові дії в бік населеного пункту Липці. Також відбуваються бої в районі Вовчанська. Загалом ворог, за підтримки авіації, здійснив тут п’ять атак. Під авіаударами загарбників опинялися Слобожанське і Вовчанськ. Ситуація під контролем наших військ.

На Покровському напрямку кількість ворожих атак з початку доби зросла до восьми. Бойові дії відбуваються в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Уманського, Новоселівки Першої, а також поблизу Нетайлового. Ситуація напружена.

На Времівському напрямку російські окупанти здійснили ще одну спробу штурму, другу за день, біля села Старомайорське. Отримали вогневе ураження та відійшли.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Наші воїни дають російським окупантам гідну відсіч, тримають ворога під вогневим контролем та роблять усе можливе для зриву його загарбницьких планів.

Тримаємо стрій. Єдині – тому непереможні!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Український голос у Європарламенті має придушити п'яту колону кремля в ЄС
Сегодня 09:51    154
«Західні країни хочуть примусити Зеленського погодитися на перемовини». Це – фейк
Сегодня 09:28    130
Байден назвав путіна "жорстоким тираном"
Сегодня 09:16    146
Що не слід робити зі смартфоном, коли вимкнули світло
Сегодня 09:05    163
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 травня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:50    145
Харківщина, 27 травня
Сегодня 08:44    121
У Ростові-на-Дону суховантаж врізався в міст
Сегодня 08:44    152
Скандал: тело немецкой гражданки найдено в Газе в здании “террористического агентства ООН”, построенного на деньги Германии
Сегодня 08:33    176
Неудачи россиян под Моспино
Сегодня 08:23    143
Относительно видео с рухнувшим в Курской области иранским разведывательно-ударным БПЛА Mohajer-6
Сегодня 08:12    136
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 