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Оперативна інформація станом на 13.00 29.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 13.00 29.06.2024 щодо російського вторгнення

З початку доби найбільше ворог атакує на Покровському напрямку. Тут відбулося майже 30 відсотків від загальної суми у 47 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Наші захисники жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку.

Російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару шістьма КАБами по Вовчанську, чотирма - у район Веселого, а одну авіабомбу скинув неподалік Липців. Наразі, на Харківському напрямку відбито чотири атаки окупантів у районі Вовчанська. Дві, там же, ще тривають.

На Куп’янському напрямку продовжується бій біля Стельмахівки. Також російські терористи бомбардують райони Куп’янська, Стельмахівки та Петропавлівки - у сумі застосували вісім КАБів.

На Лиманському напрямку з початку доби ворог здійснив три спроби покращити тактичне положення біля Невського. Бойові дії тривають. У район Сіверська противник завдали авіаудару трьома КАБами.

На Покровському напрямку, як і останнім часом загалом, найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 13. Зараз п’ять боєзіткнень тривають у районах Новоолександрівки, Воздвиженки і Прогреса.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоданилівки та Малої Токмачки. Біля останньої бій триває.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Нищимо ворога вправно та звитяжно! Переможемо разом!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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