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Оперативна інформація станом на 13.30 06.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 13.30 06.06.2024 щодо російського вторгнення

З початку доби на лінії бойового зіткнення відбулося 44 бойових зіткнення.

Російські загарбники обстріляли з мінометів прикордонні населені пункти Сумщини з території Курської та Бєлгородської областей російської федерації, а саме з російського Волфиного ворог вів вогонь по українському Волфине та зі Сподарюшиного обстріляв Попівку.

На Куп’янському напрямку тривають бойові дії в районі Петропавлівського. Інша активність ворога тут наразі відсутня.

На Лиманському напрямку ворог активізувався в районах Невського та Серебрянського лісу. Боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку йдуть бої в районі Верхньокам’янського. Загалом за сьогодні це вже третя атака, попередні дві - успішно відбито.

Також ворог проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Іванівського. Ситуація контрольована.

Уже 20 разів намагався ворог покращити свої позиції на Покровському напрямку за сьогодні. Наразі тривають бої в районах Євгенівки, Калинового, Новоолександрівки, Яснобородівки та Новопокровського.

На Оріхівському напрямку було відбито дві атаки ворога.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України, ставайте до лав! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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