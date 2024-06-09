Оперативна інформація станом на 14.00 09.06.2024 щодо російського вторгнення

Найбільшу активність ворог продовжує проявляти на Покровському напрямку. Наразі загальна кількість ворожих атак на лінії бойового зіткнення досягла 51.

Російські загарбники з території рф завдали мінометні обстріли наших позицій у Чернігівській та Сумські областях, зокрема в районах Попівки з напрямку В'язового Білгородської обл., Вільчиків з напрямку Балишовки Брянської обл., Хрінівки з напрямку Климового Брянської обл. та Новодмитрівки з напрямку Теребреного Бєлгородської обл.

На Харківському напрямку триває боєзіткнення в районі Глибокого. Це вже третя атака на напрямку за сьогодні. Російські окупанти застосовували КАБи з напрямку Шебекіно по районах Білого Колодязя та Тихого. Некерованими авіаційними ракетами атакували район Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку загальна кількість атак росіян – сім, з них – дві, в районі Невського та Піщаного, ще тривають.

На Лиманському напрямку боєзіткнення точаться в районі Серебрянського лісу. Наразі уже п’ять разів окупаційні сили намагалися просунутися на цьому напрямку від початку доби.

Також російський агресор проявляє активність на Краматорському напрямку, а саме в районі Іванівського та Кліщіївки. Загалом на напрямку за сьогодні відбулось сім боєзіткнень.

Наразі найбільша кількість ворожих атак на Покровському напрямку. Яснобородівка, Карлівка, Новоолександрівка, Новопокровське – райони в яких наразі українські захисники відбивають атаки росіян. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 20.

На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки.

На Придніпровському напрямку від початку доби було відбито дві атаки ворога в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України, ставайте до лав!

Боротьба триває!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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