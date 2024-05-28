Оперативна інформація станом на 14.00 28.05.2024 щодо російського вторгнення.

Ворог продовжує наступальні дії. Найбільша активність спостерігається на Покровському та Куп’янському напрямках. Підрозділи Сил оборони мужньо стримують натиск окупантів та жорстко відповідають на їхні спроби просунутись вперед.

Російські загарбники продовжують обстрілювати артилерією прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Зокрема, ворог вів вогонь у напрямку Покровки, Іскрівщини, Баранівки та Великої Писарівки.

З початку поточної доби відбулося 64 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку ворог атакує із застосуванням керованих авіаційних бомб. Кількість боєзіткнень від початку доби тут зросла до чотирьох. На даний час тривають бої в районі Липців, де окупанти використали сім КАБів, та Стариці. Ще чотири КАБи агресор скинув на Нескучне.

Збільшилась інтенсивність штурмових дій російських загарбників на Куп’янському напрямку. 12 разів противник атакував позиції наших підрозділів неподалік Синьківки, Новоселівки, М’ясожарівки, Дружелюбівки та Твердохлібового. Вісім ворожих спроб просунутися вперед українські воїни відбили. Наразі тривають бої в районах Петропавлівки, Степового, Новоєгорівки та Невського.

На Лиманському напрямку з початку доби зафіксовано вісім наступальних дій ворога, сім з яких успішно відбито нашими захисниками. Втрат позицій не допущено. Поблизу Торського триває бій.

На Краматорському напрямку окупанти намагаються штурмувати за підтримки авіації. Активно застосовують некеровані авіаційні ракети в районі населеного пункту Північне. Підрозділи Сил оборони чотири ворожі атаки успішно відбили. Одна ще триває.

Особливо активний противник сьогодні на Покровському напрямку. Тут інтенсивність боїв збільшилась майже вдвічі. На даний час зафіксовано 15 боєзіткнень. П’ять з них ще тривають поблизу Новоолександрівки, Калинового та Прогресу. Костянтинівку окупанти обстріляли некерованими авіаційними ракетами.

На Времівському напрямку ворог двічі атакував в районах Старомайорського та Роздольного. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку наразі три боєзіткнення. Загарбники безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ біля Роботиного та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, російський агресор сім разів намагався потіснити підрозділи Сил оборони неподалік Ольгівки та Нової Тягинки. Атакував з використанням п’яти КАБів. Успіху не мав. Триває бій біля Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Наші воїни продовжують давати відсіч окупантам, присікають їхні спроби прорвати нашу лінію оборони та завдають максимальних втрат.

Підтримуємо Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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