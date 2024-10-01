Оперативна інформація станом на 16.00 01.10.2024 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти і далі активно діють на Покровському, Курахівському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

Продовжують потерпати від російських авіаударів прикордонні райони Сумщини та Харківщини. Зокрема, терористи били керованими авіабомбами по районах Білопілля, Вишеньок, Студенка, Павлівки, Степного, Токарівки та Уланового скинувши при цьому 16 КАБів. Від артобстрілів терористичної армії сьогодні постраждали ряд населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, серед яких Середина-Буда, Бояро-Лежачі, Галаганівка, Дем’янівка та Бачівськ. Також ворог завдав десять авіаційних ударів, застосувавши 12 КАБів по Курській області.

На Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки у районах Вовчанська та Стариці. Тривають бої. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагається просунутися до наших позицій в районах десяти населених пунктів. Дев’ять атак противника тривають неподалік Синьківки, Новоосинового, Курелівки, Новоселівки, Колесниківки та Стельмахівки. Загалом на напрямку зафіксовано 17 боєзіткнень.

Агресор збільшив кількість атак до десяти на Лиманському напрямку. Атакував поблизу Греківки, Невського, Новосадового та в Серебрянському лісі. Три боєзіткнення наразі тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати атаки окупантів біля Часового Яру та Григорівки. Наступ в напрямку Ступочок відбито українськими воїнами.

На Торецькому напрямку відбулося сім штурмів у районах Торецька та Щербинівки, де противник і зараз проводить два штурми.

Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. 14 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі ще тривають бої у двох локаціях в районах Лисівки та Селідового. Авіація окупантів била протягом дня КАБами по Чунишиному.

Тривають бої на Курахівському напрямку. Поблизу Цукуриного, Гірника, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки протягом дня відбулось 17 бойових зіткнень, п’ять атак окупанта тривають.

На Времівському напрямку агресор активних наступальних дій не проводив. Натомість, ворожа авіація завдала п’ять ударів в районах Богоявленки, Темирівки, Новодарівки і Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбулось три безуспішних для окупантів бойових зіткнення в районі Малих Щербаків та Новоданилівки. Ворог завдав ударів КАБами по Запоріжжю.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Українські війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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