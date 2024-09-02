Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:21
Просмотров: 73

Оперативна інформація станом на 16.00 02.09.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 02.09.2024 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 105 бойових зіткнень.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Славгород, Олександрівка, Бачівськ, Сопич, Сидорівка і Тимофіївка.

Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по Глухову, Білопіллю та Заруцькому.

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Противник штурмував оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська, де досі тривають два зіткнення.

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося 13 боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. На цей час продовжуються три атаки окупантів.

На Лиманському напрямку противник дев’ять разів штурмував неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки та Невського. Чотири атаки українські захисники відбили, п’ять – тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири наступи росіян поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення. Загарбники наступали у бік Калинівки та Кліщіївки. Одна атака досі продовжується. Ситуація під контролем наших військ.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька, Щербинівки, Неліпівки та Романівки. Чотири боєзіткнення завершено, шість – триває. До того ж, авіація агресора випустила НАРи біля Дружби та скинула два КАБи поблизу Дачного.

На Покровському напрямку противник здійснив 29 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка та Михайлівка. Також росіяни здійснили авіаудар по Олександрополю. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 18 атак, наразі точаться 11 боїв. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 16 разів поблизу Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Чотирнадцять спроб просунутися відбито, дві – ще тривають.

На Времівському напрямку противник 15 разів штурмував наші позиції, зокрема, біля Водяного, Вугледара і Пречистівки. Сім боїв завершено, вісім - досі продовжуються. Крім цього, загарбники били НАРами по Костянтинівці та Новодарівці.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, але із залученням авіації, здійснив удари по районах Новоандріївки та Малої Токмачки.

На інших напрямках оперативна обстановка - без суттєвих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Переможемо!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

За уточненими даними ХОВА, влучання відбулося:
Сегодня 16:30    148
Обстріл Харкова: зафіксоване влучання в Київському районі, є поранені (оновлено)
Сегодня 15:51    167
Забруднена вода з річки Сейм, яка протікає росією та впадає у Десну, скоро дійде до Чернігова
Сегодня 10:33    165
30 млрд гривень до кінця 2024 отримає додатково бюджет від підвищення податків — згідно з новим проектом закону
Сегодня 10:20    145
Папа Римський засудив бомбардування української інфраструктури росією
Сегодня 10:08    162
Применшення, брехня, заперечення: які ще маніпуляції використовує путінська пропаганда
Сегодня 09:55    134
кремль може запустити сценарій "прикриття" та розв'язати ще одну війну. Чи спроможний Казахстан себе захистити?
Сегодня 09:43    171
Сексуальне насильство над 12-річним хлопчиком: на Полтавщині чотирьох поліціянтів відсторонили від роботи
Сегодня 09:31    152
Бесланский геноцид. Сделано в рф
Сегодня 09:08    146
Маленьких українців примушують писати листи воякам рф під наглядом псевдопедагогів
Сегодня 08:57    134
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 