Оперативна інформація станом на 16.00 03.08.2024 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом від початку доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Карповичі, Дружба, Уралове та Михальчина Слобода. До того ж росіяни завдали два авіаційні удари п’ятьма КАБами по Локні та Миропіллю.

Водночас під постійним бомбардуванням авіації противника перебуває Харківщина. З початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали два авіаудари із використанням трьох КАБів. Цілили у райони населених пунктів Ізбицьке та Липці.

Крім того, на Харківському напрямку росіяни здійснили три атаки поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку ворог 11 разів проводив наступальні дії неподалік Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. Вісім атак - зупинено, три - продовжуються.

На Лиманському напрямку загарбницька армія п’ять разів атакувала позиції наших захисників біля Макіївки, Невського та Тернів. Чотири бої завершено, один - триває.

Також окупанти бомбардували двома КАБами територію Серебрянського лісу та вдарили 15 НАРами у район Макіївки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступав поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Івано-Дар’ївки. У результаті боєзіткнень - зазнав поразки.

На Краматорському напрямку противник здійснив шість штурмових дій неподалік Васюківки, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили половину атак, ще три - продовжуються.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 14 - наступали біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. Одинадцять боїв завершено, ще три - тривають.

Крім того, загарбники завдали п’ять авіаударів по Торецьку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Межове, Карлівка та Калинове. Сили оборони стримують натиск військ рф та відбили 16 атак, чотири боєзіткнення - продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.

Також ворог завдав п’ять авіаударів у районі Гродівки.

На Курахівському напрямку загарбники чотири рази атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки, Георгіївки та Парасковіївки. Два бої досі тривають.

На Времівському напрямку противник тричі штурмував оборонні рубежі українців поблизу Водяного, Костянтинівки та Роздольного. Дві атаки зупинено, одна - продовжується.

На Оріхівському напрямку ворог не мав успіху атакуючи наші позиції неподалік Роботиного.

На інших напрямках фронту ситуація без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Переможемо!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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