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Оперативна інформація станом на 16.00 05.08.2024 щодо російського вторгнення.

Оперативна інформація станом на 16.00 05.08.2024 щодо російського вторгнення.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села авіаударами та артилерією.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 64. Найгарячіше зараз на Покровському та Торецькому напрямках.

Під ворожими обстрілами опинилось прикордоння Чернігівщини та Сумщини, агресор завдав ударів по районаї населених пунктів Сопич, Попівка, Таратутине, Іскрисківщина, Бояро-Лежачі, Пожня, Карповичі.

Загалом, від початку доби, на Харківському напрямку триває одне боєзіткнення біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські війська чотири рази намагалися штурмувати наші позиції поблизу Стельмахівки, Берестового та Петропавлівки. Три ворожі атаки українські оборонці відбили, триває бій.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже п’ять боєзіткнень.

Противник не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів на Сіверському напрямку поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Переїзного та Виїмки, де здійснив сім штурмових дій, п’ять з яких були відбиті нашими захисниками, точаться бої.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська чотири рази намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Дві штурмові дії поблизу Часового Яру та Іванівського українські воїни відбили. Ще дві атаки тривають.

На Торецькому напрямку противник за підтримки бомбардувальної авіації 15 разів атакував позиції наших військ. На даний час триває сім боєзіткнень поблизу Торецька та Нью-Йорка. За сьогоднішній день противник скинув на Торецьк десять керованих авіаційних бомб.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої, Карлівки та Яснобродівки – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 21 спробу штурмувати українські позиції. Тривають бої в десятьох локаціях.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбники два рази атакували наші підрозділи. Намагались просунутися поблизу населених пунктів Георгіївка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку відбито дві штурмові дії противника в бік Водяного та Роздольного.

В районі Роботиного окупанти один раз намагались просунутись вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог застосовував авіацію по районах населених пунктів Залізничне та Новоандріївка.

Дві невдалих спроби штурмувати позиції українських воїнів були здійснені агресором на Придніпровському напрямку.

Командування Збройних Сил України вживає всіх необхідних заходів для стримування наступу противника та стабілізації обстановки.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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