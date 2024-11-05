Оперативна інформація станом на 16.00 05.11.2024 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом, від початку доби відбулося 75 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти. Обстрілів ворожої артилерії зазнали Старикове, Ободи, Павлівка, Середина Буда, Славгород, Зарічне, Попівка, Іскрисківщина, Миропільське, Олександрівка, Новеньке, Бачівськ, Бобилівка, Бояро-Лежачі Сумської області; Леонівка Чернігівської області. Авіаударів загарбники завдали по районах населених пунктів Велика Писарівка, Біловоди, Попівка Сумської області, скинувши 5 КАБ та задіявши 10 НАР.

Також, за сьогодні, на Курську область рф росіяни скинули вже 21 керовану авіабомбу.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Новоосинового та Лозової. Три боєзіткнення закінчилися, ще два - тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія двічі атакувала поблизу Загризового. Українські захисники відбили одну атаку, ще одна продовжується.

На Сіверському напрямку ворог активних дій не проводив.

Дотепер тривають два штурми позицій наших захисників на Краматорському напрямку поблизу Оріхово-Василівки, до того ж ворог завдав авіаційних ударів по Часовому Яру та Ступочкам.

Від авіаційних ударів ворога потерпають райони населених пунктів Торецьк, Костянтинівка, Дружба, Петрівка та Суха Балка на Торецькому напрямку, загалом противник скинув 12 керованих авіабомб.

З початку доби, за підтримки авіації, окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Новогродівка, Крутий Яр, Селидове та Гродівка на Покровському напрямку. Сили оборони стримують натиск противника та відбили сім атак, шість боєзіткнень - досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку ворог атакував 53 рази поблизу Вовченка, Степанівки, Іллінки, Берізки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Гострого, Максимільянівки, Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки. Наразі точаться 26 боєзіткнень.

На Времівському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції наших військ біля Костянтинопольського та Трудового. Досі продовжуються три боєзіткнення. Водночас противник, підтримуючи наступальні дії, активно застосовував авіацію, залучив 49 некерованих ракет.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів некерованими ракетами зазнав населений пункт Білогір'я.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили одну марну спробу атакувати позиції наших захисників поблизу Оріхова. До того ж, ворог скинув 14 керованих авіаційних бомб в районах населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку російські підрозділи здійснили два штурми, які наші оборонці успішно відбили. Ситуація контрольована.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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