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Оперативна інформація станом на 16.00 06.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 06.06.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 58 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили шість невдалих спроб покращити свої позиції. Крім того, ворог намагається діяти в районі Серебрянського лісу.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати атаки ворога, зокрема в районах Іванівського та Калинівки. За сьогодні загальна кількість атак окупантів зросла до чотирьох.

На Покровському напрямку наразі триває п’ять боєзіткнень в районах Сокола, Євгенівки, Калинового та Новоолександрівки. Ворог застосовує авіацію. Кількість атакувальних дій ворога зросла до 26.

За попередньою інформацію наразі втрати росіян складають 154 особи вбитими та пораненими. Знищено ворожий танк та п’ять ББМ, іще один танк та три бойові броньовані машини пошкоджено.

Триває бій на Курахівському напрямку. Іще один - в районі Урожайного на Времівському.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Наші війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Переможемо!

Слава Силам оборони!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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