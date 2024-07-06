Оперативна інформація станом на 16.00 06.07.2024 щодо російського вторгнення

Окупаційні війська й надалі не полишають надії на здійснення своїх задумів. Так, від початку доби, ворог активний майже по всій лінії бойового зіткнення, концентрує зусилля наступальних дій на Лиманському і Покровському напрямках. Кількість бойових зіткнень по лінії фронту зросла до 83. Українські захисники рішуче стримують натиск окупаційних військ та завдають ворогу значних втрат.

Від систематичних бомбардувань ворожої авіації потерпає Харківщина. Сьогодні, з боку російської території, терористи загалом завдали дев’ять авіаударів - скинули 13 КАБів. Били по районах населених пунктів Ізбицьке, Стариця, Вовчанськ, Липці, Вовчанські Хутори.

Водночас, відбито сім ворожих штурмів поблизу Липців, Глибокого та Вовчанська на Харківському напрямку. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував наші позиції у районах Петропавлівки, Синьківки та Стельмахівки. Два боєзіткнення, в районі Петропавлівки та Стельмахівки, тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та Торського. Шість боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще сім - продовжуються. Окупанти найактивніші у районі Макіївки та Невського - там відбулося понад третину від усіх бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку окупанти здійснили чотири атаки поблизу Спірного та Виїмки. Захисники української землі відбили три атаки. Зараз точиться бій неподалік Спірного. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку протягом дня наші війська відбивали шість безуспішних для противникм штурмів наших позицій поблизу Калинівки, Кліщіївки, Часового Яру, Андріївки та Іванівського.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, сім разів намагався проводити штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Північного та Нью-Йорка. В районі Нью-Йорка триває бій. Крім того, загарбники завдали авіаударів по Юр’ївці некерованими авіаційними ракетами та скинули два КАБи поблизу Нью-Йорка.

На Покровському напрямку на даний час відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 26 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Юр’ївки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Лозуватського, Прогреса, Новоселівки Першої, Євгенівки, Яснобродівки та Карлівки. Вісім бойових зіткнень триває досі. Також ворог завдав авіаударів в районах Олександрополя та Новоселівки Першої.

Продовжуються бої на Курахівському напрямку. Наразі українські захисники відбили десять атак окупаційної армії, противник концентрує зусилля у районі Костянтинівки та Парасковіївки. Окупанти бомбардували КАБами райони Костянтинівки і Катеринівки.

На Времівському напрямку відбито два ворожих штурми біля Водяного. Противник активно застосовує авіацію - в загальному скинув десять авіабомб біля Єлізаветівки, Костянтинопольського, Ганнівки, Великої Новосілки, також завдав удару некерованими авіаційними ракетами в районі Урожайного.

На Оріхівському напрямку окупанти не змогли просунутись неподалік населених пунктів Работине та Новоданилівка, здійснивши три штурми. Окрім того, бомбардували КАБами райони Новоданилівки та Гуляйполя.

Українські захисники продовжують стримувати ворога та завдавати йому значних втрат.

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Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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