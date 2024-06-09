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Оперативна інформація станом на 16.00 09.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 09.06.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 55 бойових зіткнень.

Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. На більшості напрямків ситуація незмінна.

Російський агресор збільшив кількість атак на Харківському напрямку до чотирьох за сьогодні. Бої тривають в районі Глибокого.

На Покровському напрямку наразі тривають шість боєзіткнень в районах Новоолександрівки, Карлівки, Новопокровського. Кількість штурмових дій окупантів зросла до 22.

За попередньою інформацією, наразі втрати росіян на цьому напрямку складають 122 особи вбитими та пораненими. Знищено одну БМП, артсистему та автомобіль. Пошкоджено танк противника.

Триває бій в районі Красногорівки на Курахівському напрямку. На цей час тут відбулося уже 6 боєзіткнень з початку доби.

Наші війська тримають російських загарбників під вогневим контролем, виснажують сили агресора вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Слава Силам оборони!

Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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