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Оперативна інформація станом на 16.00 09.08.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 09.08.2024 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 59 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів із території російської федерації і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню ворожої артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Басівка, Блешня, Гай, Оріхівка, Прогрес, Бачівськ, Середина Буда, Попівка, Карповичі. До того ж росіяни завдали сім авіаударів по Заруцькому, Біловодах та Юнаківці.

За уточненою інформацією, на Харківському напрямку противник здійснив атаку біля Вовчанська, де досі триває один бій.

На Куп’янському напрямку продовжується одне боєзіткнення поблизу Табаївки.

На Лиманському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших захисників неподалік Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. Шість боїв завершено, один - триває.

На Сіверському напрямку впродовж дня відбулося дев’ять боєзіткнень. Загарбницька армія наступала у бік Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Сили оборони зупинили вісім атак, наразі відбивають атаку росіян біля Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку противник здійснив п’ять штурмових дій неподалік Часового Яру та Ступочок. Чотири боєзіткнення завершено, ще одне - продовжується.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 12 - наступали біля Білої Гори, Диліївки, Нью-Йорка та Торецька. Десять атак відбито, ще дві - тривають.

Крім цього, загарбники завдали вісім авіаударів, скинувши 16 КАБів, по Костянтинівці та Торецьку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Желанне, Зелене Поле та Яснобродівка. Українські захисники стримують натиск військ рф та відбили 12 атак, сім боєзіткнень - досі продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.

Також ворог завдав п’ять авіаударів по Гродівці та Олександрополю.

На Курахівському напрямку загарбники три рази атакували поблизу Парасковіївки та Костянтинівки. Наразі триває один бій. Ситуація під контролем наших військ.

На Времівському напрямку противник, залучивши авіацію, вдарив чотирма КАБами у райони населених пунктів Вугледар та Водяне.

Також штурмував наші позиції біля Водяного. Ворожа атака досі продовжується.

На Оріхівському напрямку росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців неподалік Малої Токмачки.

На інших напрямках фронту - без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Переможемо!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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