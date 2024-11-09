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Оперативна інформація станом на 16.00 09.11.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 09.11.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському і Курахівському напрямках. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Артилерійських обстрілів противник завдав по Павлівці, Волфиному, Великій Писарівці, Журавці, Безсалівці, Угроїдам та Леонівці; під ударами авіації опинилося Миропілля.

За наявною інформацією, російські окупанти за сьогодні завдал дев’яти авіаударів по Курщині, скинувши при цьому 15 КАБів. Також на цьому напрямку українські воїни відбивають ворожі атаки, яких за сьогодні вже нараховується 13.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до наших позицій в районах Кучерівки, Кругляківки та Лозового. Дві атаки противника ще тривають. Загалом на напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення. Ворожа авіація завдала ударів по Куп’янську п’ятьма керованими авіабомбами.

Агресор збільшив кількість атак до 14 на Лиманському напрямку. Відбулися бойові дії поблизу Греківки, Невського, Торського та Білогорівки. Чотири боєзіткнення тривають. Бомбардувальна авіація противника завдала ударів в районах Тернів та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог наступав поблизу Верхньокам’янського, завдав авіаударів керованими авіаційними бомбами в районі Сіверська.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили атаку окупантів в районі Білої Гори. Противник продовжує нищити Часів Яр авіаударами, за сьогодні вже скинув дев’ять КАБів та завдав ударів некерованими авіаракетами.

На Торецькому напрямку загарбник шість разів атакував в районі Торецька, Диліївки, Щербинівки та Неліпівки. Відбито чотири атаки, ще точиться два бої. Противник скинув два КАБи на Костянтинівку.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 28 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої у районі Променя.

Напружена ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Іллінки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки відбито шістнадцять штурмів, на даний час триває сімнадцять боїв.

На Времівському напрямку агресор намагається наступати на позиції українських захисників поблизу Богоявленки, Трудового та Максимівки.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили один штурм ворога.

На інших напрямках противник завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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