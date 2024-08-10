Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:37
Просмотров: 128

Оперативна інформація станом на 16.00 10.08.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 10.08.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби ворог продовжує наступальні дії, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 72. Понад третина з них відбувалася на Покровському напрямку. Окупанти задіюють для ударів авіацію, найактивніше б’ють по прикордонню Сумщини з території рф.

Окрім того Сумська та Чернігівська області продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території російської федерації. Так, під ворожий вогневий вплив потрапили 14 районів різних населених пунктів. Серед них Попівка, Уланове, Заруцьке, Велика Писарівка, Карповичі та Блешня.

На Харківському напрямку наші воїни на даний час відбили атаку противника у районі Вовчанська. Ще два боєзіткнення там тривають.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази безуспішно штурмував позиції наших підрозділів біля Стельмахівки і Берестового.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Невського і Макіївки. Шість боєзіткнень завершилися без успіху для противника, а три, біля Невського, продовжуються.

Намагається ворог знайти слабину в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Білогорівки, Виїмки та Спірного провів п’ять атак. Отримав жорстку відсіч. Втрати окупантів уточнюються.

На Краматорському напрямку загарбники розпочинали вісім штурмів поблизу Часового Яру і Білої Гори. Три з них ще не завершено. Ворог зазнає втрат. Концентрує зусилля у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до семи. Дві з них наші воїни зупинили. Бої ще точаться біля Нью-Йорка і Торецька. Це місто продовжує піддаватись авіабомбардуванням - за сьогодні їх було вже чотири. А наші позиції у районі Дружби ворог обстрілював некерованими авіаракетами - випустив 12 одиниць.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах восьми різних населених пунктів. Найбільше боєзіткнень пройшло біля Гродівки і Желанного - вісім та сім відповідно. Території поблизу Олександрополя зазнали ударів НАРами та КАБами.

Завершились вісім ворожих атак у бік Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку.

На Времівському напрямку завершилось безуспішно для ворога боєзіткнення неподалік Водяного. Російські терористи застосували дві керовані авіабомби для удару по Нескучному. Двічі били НАРами, біля Новодонецького.

На Придніпровському напрямку дві атаки росіян успіху не мали.

На решті напрямків без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

США передають Україні новий пакет військової допомоги на $125 млн
Сегодня 10:21    104
Україна отримає додаткові мобільні госпіталі від Rheinmetall — пресслужба компанії
Сегодня 10:08    126
ДБР викрило правоохоронця, який організував канал переправлення ухилянтів до Румунії
Сегодня 09:56    129
У Києві затримали агентку гру, яка координувала виконавців «російських замовлень» в Україні
Сегодня 09:44    130
Україна почала використовувати на фронті роботів-собак — Kyiv Post
Сегодня 09:32    163
За матеріалами ДБР засуджено одного зрадника, ще 21 перебіжчика чекає на правосуддя
Сегодня 09:20    123
Навіщо у росії заблокували YouTube
Сегодня 09:09    190
Суджанская операция преобразуется в Курскую: четвёртый день прорыва – анализ Александра Коваленко
Сегодня 08:40    166
САП вимагає визнати необґрунтованими активи на суму майже 5,9 млн грн
Сегодня 08:36    137
Рупор российского алкопрома Дмитрий Медведев угрожает Германии доставить российские танки в Берлин
Сегодня 08:30    154
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 