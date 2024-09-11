Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:53
Просмотров: 111

Оперативна інформація станом на 16.00 11.09.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 11.09.2024 щодо російського вторгнення

Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами завдань наступу. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 58. Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках.

Загарбники продовжують застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської та Чернігівської області. Зокрема, під артилерійськими ударами опинилися райони населених пунктів Попівка, Грабовське, Порозок, Олександрівка, Бояро-Лежачі, Любимівка, Нова Слобода, Біла Береза, Мезенівка, Клюси, Семенівка, Миколаївка, Красний Хутір. Також противник завдав авіаційних ударів по Семенівці, Іващенковому, Володимирівці, Білій Березі, Вільній Слободі, Кіндратівці та Попівці, загалом скинувши 14 авіаційних бомб.

На Харківському напрямку росіяни двічі штурмували позиції наших підрозділів в районах Гатища і Тихого, на даний час бої ще тривають.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Лозової та Глушківки атаки відбито, біля Синьківки триває бій.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Тевердохлібового. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже дев’ять боєзіткнень, три з них досі тривають. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку відбулося три атаки противника. Ворог штурмував у районах населених пунктів Торецьк та Неліпівка.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, три бої ще тривають. Найактивніший ворог біля Новотроїцького та Михайлівки. Зазнав ударів НАРами з озброєння штурмової авіації Олександропіль.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбники 14 разів атакували наші підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Вісім боїв досі тривають.

На Времівському напрямку відбито три штурмові дії противника в бік Вугледара.

В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися просунутися вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог завдав ракетного удару по Дніпровському.

На Придніпровському напрямку чотири атаки загарбників не мали успіху.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

11 вересня 1995 року народився один з перших закатованих російськими окупантами Юрій Поправка
Сегодня 11:30    145
11 вересня 1969 року органами кґб був заарештований активіст кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв
Сегодня 11:15    139
15 трлн дол - природные ресурсы Украины
Сегодня 11:00    124
У ЄС за рік побільшало українських біженців, 22% - чоловіки
Сегодня 10:44    135
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент фсб, який коригував ракетні удари по Запоріжжю
Сегодня 10:31    130
Головним «дивідендом миру» для Європи є відчуття неминучої війни, — Der Spiegel про досвід переозброєння ФРН
Сегодня 10:18    129
Если верить Шойгу, россия через Турцию попросила отказаться от обоюдных ударов по объектам энергетики
Сегодня 10:05    151
Осінь, на яку всі прогнозували другу спробу мирного саміту по Україні, настала
Сегодня 09:53    139
Фільм «росіяни на війні» – це «тонка пропаганда» і легітимізація геноциду українців
Сегодня 09:41    143
СБУ затримала експосадовця Куп’янської міськради та агітаторку з Херсона, які працювали на рашистів
Сегодня 09:29    120
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 