Оперативна інформація станом на 16.00 13.11.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби ворог продовжує наступальні дії, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 97. Найбільш активний ворог на Покровському та Курахівському напрямках.

Сумська, Чернігівська та Харківська області продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території російської федерації. Так, під ворожий вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Павлівка, Олександрівка, Журавка, Діброва, Новеньке, Басівка, Рясне.

Авіаційних ударів зазнали Басівка, Журавка та Юнаківка.

На Харківському напрямку на даний час відбито одну атаку противника у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Лозової та Першотравневого. Два боєзіткнення тривають. Піщане, Ківрашівка, Загризове та Богуславка були атаковані КАБами.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців в напрямку Чернещини, Тернів та Зарічного. Три боєзіткнення завершилися, два - продовжуються. Ворог активно застосовував авіацію на даному напрямку, під ударами КАБів опинилися Ямполівка, Терни, НАРами ворог атакував Сергіївку та Новоєгорівку.

На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог три рази намагався покращити своє положення в районі Торецька. Українські воїни дали гідну відсіч. Вісім авіабомб окупант скинув в районі Дачного.

З початку доби окупанти здійснили вже 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій на Покровському напрямку. Бої тривають поблизу Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Петрівки, Новоолексіївки, Пустинки. Пушкіне зазнало ударів КАБами.

Найгарячіше зараз на Курахівському напрямку, тут вже зафіксовано 32 ворожі атаки в районах населених пунктів Берестки, Іллінка, Новоселидівка, Вознесенка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка. У районах Антонівки та Новоселидівки окупанти прикладають основні зусилля – провели 16 штурмів, десять з яких тривають. В той же час противник скинув два КАБи в районі Курахового.

На Времівському напрямку відбулось вісім боєзіткнень неподалік населених пунктів Рівнопіль, Новопіль, Трудове, Костянтинопольське та Макарівка. Шість атак ще відбивають українські захисники. Авіаційних ударів зазнали Велика Новосілка, Зелене Поле, Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворог НАРами атакував Білогір’я.

На Оріхівському напрямку окупанти три рази атакував в напрямках Новоданилівки та Новоандріївки. В райони населених пунктів Запоріжжя та Наталівка ворог скинув чотири керовані авіабомби.

На Придніпровському напрямку успішно відбито чотири ворожих штурми. В той же час ворог завдав авіаудару НАРами по Козацькому.

На решті напрямків без особливих змін.

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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