Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:50
Просмотров: 95

Оперативна інформація станом на 16.00 14.07.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 14.07.2024 щодо російського вторгнення

Найнапруженіша ситуація залишається на Покровському напрямку, де відбулася понад третина від усіх боїв. Також загарбники активно штурмують на Торецькому напрямку. Кількість сьогоднішніх бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66.

Російські терористи продовжують бити зі своєї території по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Артударів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Чернацьке (з боку Зєрнового (рф), Михальчина Слобода (з боку Погара (рф), Карповичі, Грем’ячка та Юнаківка.

На Харківському напрямку ворог провів небагато атак - всього три. Невдало штурмував біля Вовчанська та Глибокого. Натомість терористи активно продовжують бити КАБами з російської території по українських селах і містах. Зокрема, з боку Бєлгорода завдали чотирьох авіаударів у район Липців, чотири авіабомби розірвались біля Вовчанських Хуторів, а Вовчанськ зазнав двох авіаударів шістьма КАБами з напрямку Шебекіного (рф). Окрім того, ворог бомбардував Старицю і Глибоке, а по Ветеринарному бив з озброєння гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами.

На Куп’янському напрямку три ворожі атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили біля Піщаного і Стельмахівки. По району Петропавлівки прилетіли 16 російських НАРів.

На Лиманському напрямку ворог по чотири рази штурмував українські позиції в районах Греківки і Макіївки. Біля останньої діяв за підтримки армійської авіації - випустив 20 НАРів. Також некерованими авіаракетами окупанти били по Серебрянському лісу.

Не полишають спроб російські загарбники протиснути українську оборону на Сіверському напрямку. З початку доби наші воїни відбили тут вже шість атак. Ще два боєзіткнення триває в районах Спірного та Роздолівки.

На Краматорському напрямку з початку доби нараховується вже 5 бойових зіткнень. Ворог невдало штурмував поблизу Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Андріївки.

На Покровському напрямку на даний час російські окупанти проводять дві атаки. Всього, з початку доби, їх було вже 24. Майже всі свої зусилля ворог прикладає у районах Новоолександрівки і Прогреса - де в сумі зафіксовано 19 боєзіткнень. Також бої точилися поблизу Воздвиженки, Яснобродівки та Новоселівки Першої. Водночас, трьома КАБами окупанти бомбардували Іванівку та Лисичне. У район Олександрополя тричі била некерованими ракетами російська авіація.

На Курахівському напрямку дві атаки наші воїни нейтралізували неподалік Красногорівки і Парасковіївки.

На Времівському напрямку противник, теж двічі, атакував біля Костянтинівки і Водяного. Завдав трьох ударів керованими авіаційними бомбами в районі Великої Новосілки. Усі спроби ворога просунутись вперед наші воїни відбили.

На Придніпровському напрямку, на лівобережжі Дніпра, російський агресор намагається продовжувати активні дії неподалік Кринок. Тут, з початку доби, нашими воїнами відбито два ворожих штурми. У район Львового загарбники скинули чотири авіабомби.

На решті напрямків обстановка без суттєвих змін.

Тримаємо стрій! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Маячня: «усі ТЦК та СП в Україні були створені фсб, щоб нашкодити українській владі»
Сегодня 11:16    157
САП. Актуальні події 08 – 12 липня 2024 року
Сегодня 11:02    125
У легендарних монастирях Афону знайшли унікальні українські стародруки і рукописи
Сегодня 10:34    184
ФРН готує план перекидання військ у разі нападу росії
Сегодня 10:21    168
Як захистити холодильник від перепадів напруги під час відключень світла: практичні поради на кожен день
Сегодня 09:55    199
Поля та городи для ЗСУ: які насправді зміни приготували депутати ВР
Сегодня 09:43    181
Новости из болот
Сегодня 09:31    179
Незалежний від світла інтернет: в Мінцифри порахували, як зросла кількість таких споживачів
Сегодня 09:18    162
"Прилетело, валя, и дважды. Около часа ночи... Возле гостиницы" - перехоплення ГУР
Сегодня 09:06    171
«Кишенькові ліберали кремля»: як опозиційні «журналісти» підіграють путінському режиму
Сегодня 08:54    181
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 