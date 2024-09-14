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Оперативна інформація станом на 16.00 14.09.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 14.09.2024 щодо російського вторгнення

Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 83. Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках.

Окупант продовжує застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської області. Зокрема, під артилерійськими ударами опинилися райони населених пунктів Нова Гута, Грабовське, Вовківка, Сопич, Уланове, Новодмитрівка, Бачівськ. Авіаційного удару зазнали Нова Гута, Ободи, Іскрисківщина, Павлівка, Білопілля, Кіндратівка.

На Харківському напрямку російські терористи тричі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.

Чотири рази ворог атакував на Куп’янському напрямку. В напрямку Лозової та Синьківки. Одна атака відбита Силами оборони, три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Серебрянки та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, досі триває п’ять. Ситуація контрольована.

Противник надалі намагається прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує жорстку відсіч від українських підрозділів. Так, поблизу Верхньокам’янського та Виїмки, окупанти двічі намагалися потіснити наші підрозділи, на даний час одне боєзіткнення не завершилось.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили один штурм поблизу Андріївки.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилася до шести. Ворог, за підтримки авіації, атакує біля населених пунктів Торецьк, де наші захисники відбили дві атаки, Дружби та Неліпівки, де вже відбито чотири атакувальних дій, ще два боєзіткнення тривають. Зазнали ударів КАБами Костянтинівка, Клебан-Бик та Катеринівка, некерованими авіаційними ракетами - населений пункт Дружба.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 23 атаки в районах Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Красного Яру, Новогродівки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 23 атаки противника, шість боїв ще тривають.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбник 27 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Селідового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного Другого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, на даний час триває три боєзіткнення біля Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку наші війська відбили дві атаки в бік Водяного та Золотої Ниви, спроби просунутися до успіхів противнику не принесли.

Зазнали ударів некерованими авіаційними ракетами населені пункти П'ятихатки та Лобкове на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку дві атаки загарбників успіху не мали.

Командування Збройних Сил України вживає всі необхідні заходи для стримування наступу противника та стабілізації обстановки.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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