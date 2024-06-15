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Оперативна інформація станом на 16.00 15.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 15.06.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 60 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани російського агресора. В основному окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку.

Агресор збільшив кількість атак на Харківському напрямку до п’яти за сьогодні. Бої тривають в районі Вовчанська. Також в цьому районі ворог застосував КАБи з території Бєлгородської області (рф).

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб окупантів просунутися наразі дорівнює трьом, активні бойові дії на цей час відсутні.

На Покровському напрямку тривають дев’ять боєзіткнень в районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої. За сьогодні уже 24 рази ворог намагався тиснути на цьому напрямку за підтримки авіації, зокрема бомбардував КАБами райони Новогродівки, Олександрополя, Мирного, Желанного, Євгенівки, Новоселівки Першої та Карлівки. Напрямок залишається найгарячішим.

Триває бій в районі Красногорівки на Курахівському напрямку. Наразі тут нараховується уже сім боєзіткнень з початку доби.

На Времівському напрямку ворог намагався атакувати вісім разів. Всі спроби поліпшити своє тактичне положення виявилися безуспішними.

На Придніпровському напрямку закінчилась невдачею спроба агресора атакувати в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Наші війська контролюють ситуацію та виснажують сили агресора вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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