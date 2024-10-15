Оперативна інформація станом на 16.00 15.10.2024 щодо російського вторгнення

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів російського агресора та знищують його особовий склад і техніку.

Загалом, від початку доби вже відбулося 96 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Сумщині постраждали громади населених пунктів Ободи та Басівка; крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Товстодубового, Сваркового та Юнаківки.

На Харківському напрямку противник безрезультатно штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку ворог 18 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки та Вишневого. 11 боєзіткнень досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

За підтримки штурмової авіації на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців поблизу Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного та Торського. Дев’ять боєзіткнень завершилися, ще чотири - тривають.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили дві атаки російських загарбників поблизу Калинівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку відбулося сім ворожих атак у районі Торецька, Дачного та Щербинівки. Українські воїни зупинили їх всі. В основному агресор концентрує свої зусилля на Торецьку, активно застосовуючи бомбардувальну авіацію.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новотроїцького, Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Селидового та Крутого Яру. Сили оборони стримують натиск та відбили 11 атак противника, три боєзіткнення – ще тривають. Водночас, авіація противника бомбардувала населений пункт Суха Балка, скинувши три керовані бомби.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 30 разів у бік Кремінної Балки, Новодмитрівки, Цукуриного, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Антонівки та Катеринівки. Шістнадцять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулося одне боєзіткнення поблизу Роздольного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська марно атакували поблизу Малої Токмачки.

Один раз ворог штурмував позиції наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про п’ять авіаційних ударів із застосуванням восьми КАБ.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Разом переможемо!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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