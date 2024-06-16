Оперативна інформація станом на 16.00 16.06.2024 щодо російського вторгнення

Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 70. Майже по всій лінії фронту противник наростив кількість наступальних та штурмових дій. Українські захисники стають на заваді спробам російських окупантів прорвати нашу оборону та завдають їм втрат.

На Харківському напрямку ворог з території російської федерації продовжує завдавати авіаударів по населених пунктах України. З району Бєлгорода (рф), агресор вдарив двома КАБами по Графському, ще однією КАБ завдав удару по Вовчанську.

На Лиманському напрямку противник впродовж дня вісім разів атакував в районах Макіївки, Невського, Дружелюбівки та Греківки. Українські воїни три штурмові дії відбили, ще п’ять боєзіткнень тривають. Поблизу Серебрянського лісу загарбники завдали авіаційного удару сімома НАРами.

Зазнали невдачі три спроби ворога потіснити наші підрозділи із займаних позицій західніше Іванівського та біля Андріївки на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку російські терористи завдали удару керованою авіаційною бомбою по Новополтавці.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 24 атаки на позиції наших військ в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Сокола та Уманського. Активно працює ворожа авіація: по Воздвиженці загарбники завдали два удари п’ятьма КАБами; ще два удари чотирма КАБами - по Криничній; по дві керовані авіаційні бомби російські терористи скинули на Водяне Друге, Тарасівку, Нову Полтавку, Прогрес; Новоселівка Перша була атакована однією КАБ та дванадцятьма НАРами. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 ворожих штурмів, шість боєзіткнень – ще продовжуються.

Тривають бої на Курахівському напрямку поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Водяного та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до восьми, половину з них наші захисники – відбили.

На Времівському напрямку вісім атак окупаційної армії на позиції підрозділів Сил оборони успіху не мали. Триває бій в районі Старомайорського.

Авіація ворога працювала пообіді на Гуляйпільському напрямку. Удару однією керованою бомбою зазнала Варварівка, по населеному пункту Чарівне окупанти вдарили шістнадцятьма НАРами.

На Придніпровському напрямку, агресор четвертий раз за день спробував атакувати наші позиції поблизу Кринок. Успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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