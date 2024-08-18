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Оперативна інформація станом на 16.00 18.08.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 18.08.2024 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 81 бойове зіткнення.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Шалигине, Славгород, Порозок, Білопілля, Тимофіївка, Велика Писарівка, Покровка, Камінь, Лісківщина. До того ж росіяни завдали три авіаудари, скинувши п’ять КАБів, по Голишівському, Басівці та Юнаківці Сумської області.

На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення поблизу Вовчанська та Липців, де наразі триває один бій.

На Куп’янському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій у бік Глушківки, Стельмахівки та Синьківки. На цей час продовжуються п’ять атак.

На Лиманському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Противник штурмував позиції наших захисників неподалік Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського. Десять боїв завершено, один - досі триває.

На Сіверському напрямку наші українські захисники зупинили ворожий штурм біля Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку загарбницька армія наступала у бік Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки та Предтечиного. Загалом відбулося вісім боєзіткнень, три з яких досі продовжуються.

На Торецькому напрямку окупанти атакували 15 разів біля Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки. Чотирнадцять штурмів відбито, ще один - триває.

Крім цього, загарбники завдали два авіаудари по Дачному та Дружбі.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 24 штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 19 атак, п’ять боєзіткнень досі продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.

Також противник завдав п’ять авіаударів, скинувши два КАБи по Калиновому та запустивши НАРи у бік Олександрополя.

На Курахівському напрямку загарбники шість разів безрезультатно атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку противник чотири рази штурмував наші позиції біля Роздольного та Водяного, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти, залучивши авіацію, завдали два авіаудари по районах Долинки та Кам'янського.

На Придніпровському напрямку у результаті боєзіткнення росіяни зазнали поразки.

На інших напрямках фронту - без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Переможемо!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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