Оперативна інформація станом на 16.00 18.09.2024 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 103.

Найгарячіше зараз на Курахівському та Покровському напрямках. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для недопущення просування противника в глиб української території.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Миколаївка, Велика Писарівка, Бояро-Лежачі, Тимофіївка, Малушине, Угроїди, Павлівка, Тимоновичі та Чайкіне. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Графського, Бондарівщини, Малушиного, Соснівки, Іскрівщини, Ободів, Костянтинівки.

На Харківському напрямку противник за підтримки авіації намагається штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти дев’ять разів атакували Сили оборони в районах Синьківки, Кругляківки та Стельмахівки. Два боєзіткнення ще тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського та Макіївки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Один штурм українські воїни відбили, ще одне боєзіткнення – продовжується.

На Краматорському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили три атаки російських загарбників поблизу Часового Яра та Ступочок. Водночас, авіація противника завдала ударів КАБАми та НАРАми по Часовому Яру та Дружківці.

На Торецькому напрямку ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Дачне, Щербинівка, Неліпівка та Нью-Йорка. По Щербинівці та Іванопіллю окупанти двічі вдарили КАБами.

На Покровському напрямку російські загарбники за підтримки авіації здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, Михайлівки та Красного Яру. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, три боєзіткнення – ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакували 26 разів у бік населених пунктів Цукурине, Українськ, Георгіївка, Дальнє та Костянтинівка. Двадцять три спроби окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулось п’ять ворожих атак неподалік Катеринівки та Богоявленки. Три бої ще не завершилися.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя. Водночас, ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по П’ятихатках та Жереб’янках.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.

Також чотири рази ворог безуспішно атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. Від початку доби російські літаки завдали дванадцять ударів шістнадцятьма КАБми по власній території.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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