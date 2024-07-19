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Оперативна інформація станом на 16.00 19.07.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 19.07.2024 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани противника, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Варто зазначити, що сьогодні воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили ворожий літак-штурмовик Су-25.

Від початку доби відбулося 76 бойових зіткнень. Ворог більш активний на Покровському та Лиманському напрямках.

Під авіабомбардуванням перебуває Харківщина. Сьогодні росіяни скинули 26 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Липці, Глибоке та Малі Проходи. Також ворог атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» місто Чугуїв.

Крім того, на Харківському напрямку росіяни здійснили чотири штурмові дії поблизу Глибокого та Вовчанська. Під час трьох боєзіткнень ворог зазнав невдачі, ще один бій продовжується.

На Куп’янському напрямку терористи атакували позиції українських підрозділів біля Новоосинового, Петропавлівки, Синьківки та Стельмахівки. Чотири атаки відбито, ще одна - досі триває.

На Лиманському напрямку впродовж дня загарбницька армія атакувала 11 разів неподалік Серебрянського лісництва, Невського, Греківки та Новосадового. Сили оборони України відбили дев’ять атак, ще два боєзіткнення тривають у районі Невського.

На Сіверському напрямку ворог здійснив шість безуспішних атак у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку загарбники тричі штурмували оборонні рубежі українців поблизу Часового Яру та Білої Гори. Один бій досі триває.

На Торецькому напрямку противник дев’ять разів атакував наші війська біля Північного, Торецька, Залізного та Нью-Йорка. Українські захисники сім штурмів відбили, ще два боєзіткнення - тривають у двох локаціях.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Прогрес, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Євгенівка та Калинове. Сили оборони стримують натиск противника та відбили вже 18 атак, три бої тривають неподалік Новоселівки Першої та Яснобродівки. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Красногорівки, Костянтинівки, Карлівки та Парасковіївки. Наші воїни зупинили чотири атаки противника, ще дві - тривають.

На Оріхівському напрямку противник намагався прорвати українську оборону біля Малої Токмачки, Щербаків та Новоандріївки. Під час шести боєзіткнень росіяни зазнали поразки.

На Придніпровському напрямку загарбники і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на лівому березі Дніпра. У результаті, дві ворожі атаки успіху не мали.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українських захисників та захисниць!

Разом переможемо!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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