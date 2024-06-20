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Оперативна інформація станом на 16.00 20.06.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 20.06.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти продовжують активно діяти на Покровському напрямку.

До 13 ворог збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку. Невдалі спроби покращити своє тактичне положення відповідно зросли до десяти. Крім того, загарбники продовжують атакувати в районах Синьківки та Степової Новоселівки.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають п’ять атак ворога в районі Часового Яру. Окупанти діють за підтримки авіації – скинули керовану авіабомбу.

На Покровському напрямку наразі триває десять боєзіткнень в районах Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоолександрівки. Ворог застосовує авіацію – бомбардував п’ятьма КАБами Євгенівку і Вовче. Кількість сьогоднішніх наступальних та штурмових дій загарбників на напрямку зросла до 28.

Триває бій на Курахівському напрямку. Іще один - в районі Костянтинівки, на Времівському. Відбито ворожу атаку на Оріхівському, поблизу Малої Токмачки, та дві – на лівобережжі річки Дніпро, що на Придніпровському напрямку.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Наші війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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