Оперативна інформація станом на 16.00 20.07.2024 щодо російського вторгнення

Від початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти і далі активно діють на Покровському напрямку.

Російський агресор зі своєї території продовжує бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. З боку Белгорода (рф) ворог завдав авіаударів біля Липців, Козачої Лопані та Борщової. На Харківському напрямку відбито дві атаки неподалік Глибокого, а у районі Вовчанська триває бій.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня безуспішно намагався просунутися до наших позицій в районах Глушківки та Петропавлівки. Три атаки противника ще тривають неподалік Стельмахівки, Макіївки і Піщаного. Біля останнього, а також по району Колісниківки, окупанти скидали авіабомби, у сумі - чотири КАБи.

Ворог збільшив кількість атак до шести на Лиманському напрямку. Продовжуються бойові дії поблизу Невського, Макіївки та у напрямку Лозової.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати нашу оборону в районах Виїмки, Спірного, Переїзного та Верхньокам’янського. Два боєзіткнення ще тривають. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати дві атаки ворога в районах Кліщіївки та Калинівки. За сьогодні загальна кількість штурмових спроб ворога на напрямку зросла до шести.

На Торецькому напрямку відбулося чотири ворожих штурми у районі Залізного, де ворог і зараз атакує, та Нью Йорка. Також окупанти бомбардували Північне, Диліївку і Торецьк.

Найбільша активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 32 рази за сьогодні тут відбувалися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої в районах Новоолександрівки, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогреса. Авіація окупантів била протягом дня КАБами по Вовчому та Тимофіївці. Окрім того терористи завдали трьох авіаударів НАРами по району Олександрополя.

Тривають бої на Курахівському напрямку, у двох локаціях поблизу Красногорівки. Ще шість штурмів наші воїни успішно відбили - ворог зазнав втрат біля Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку агресор здійснив чотири штурми наших позицій неподалік Костянтинівки і Старомайорського. Ворожа штурмова авіація завдала ударів НАРами біля Урожайного.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. А понад півсотні некерованих авіаракет ворог випустив у бік Кам’янського і Лобкового.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки ворога в районі Кринок.

Українські війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»