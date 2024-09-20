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Оперативна інформація станом на 16.00 20.09.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 20.09.2024 щодо російського вторгнення

Противник не припиняє спроби просуватися в глибину території України. Сили оборони продовжують боротися з загарбниками, завдаючи їм суттєвих втрат. За сьогодні відбулося 123 ворожих атаки. Найбільш активно ворог діє на Курахівському напрямку, де провів третину від усіх атак.

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, від обстрілів артилерії постраждали Миколаївка, Велика Писарівка, Рясне, Порозок, Лугівка, Покровка, Бояро-Лежачі, Бруски, Леміщино. Також ворог двічі гатив з РСЗВ по Лугівці.

На Харківському напрямку російські терористи штурмують позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, на даний час тривають два бойових зіткнення.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу населених пунктів Степова, Новоселівка, Синьківка та Лозова. П’ять боєзіткнень триває дотепер.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового, Тернів та Зарічного. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили вже вісім ворожих атак, ще три боєзіткнення досі тривають. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку наші оборонці успішно відбили атаку супротивника поблизу Виїмки.

За підтримки штурмової авіації на Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії поблизу Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог проводив шість атак. Сьогодні агресор атакує біля населених пунктів Дачне, Торецьк та Щербинівка. Наші захисники дають гідну відсіч противнику, три атаки вже завершено, дотепер точаться ще три боєзіткнення. Авіація агресора завдала бомбових ударів по населеному пункту Торецьк та Клебан-Бик.

З початку доби на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 21 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Миролюбівки, Гродівки, Червоного, Селідового та Новогродівки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, відбили 16 атак противника, п’ять боєзіткнень ще тривають.

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Курахівському напрямку, де загарбники 40 разів атакували наші підрозділи. Підрозділи російських військ намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желаного Першого, Георгіївки, Дальнього, Олександрівки, Катреринівки та Костянтинівки. На даний час 10 штурмів тривають.

На Времівському напрямку загарбники вісім разів безуспішно атакували позиції українських військ поблизу Вугледару, Пречистівки та Богоявленки.

На Оріхівському напрямку зазнав ударів некерованими авіаційними ракетами населений пункт П’ятихатки. Також, ворожі підрозділи безуспішно намагалися просунутися в напрямку Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

Триває операція Сил оборони України в Курській області. З початку доби авіація ворога завдала 21 авіаудар, скинувши при цьому 27 керованих авіабомб по території рф.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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